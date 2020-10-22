Операция «7 апреля 2009 г.» и борьба против преподавания религии в школах – это только несколько событий, в которых были замешаны НПО, финансируемые миллиардером Соросом.

Об этом говорится в книге «Societatea civilă a Republicii Moldova: Sponsori. ONG-crație. Războaie culturale», автором которой является депутатом ПСРМ Богдан Цырдя.

Согласно исследованию, в период с 1990 г по 2018 г. внешние доноры из США и ЕС профинансировали гражданское общество на сумму свыше 1 млрд долларов. Согласно исследованию, наибольшая доля финансирования выделена фондом Сороса – 129,1 млн долларов, «National Endowment for Democracy» – 11,3 млн долларов, департаментом «Румыны отовсюду» – 4,7 млн долларов и «European Endowment for Democracy» – 2,5 млн евро. Автор представил топ-15 НПО по величине бюджетов, обладающих прямыми связями с правыми партиями и избирательным кандидатом на президентских выборах в ноябре.

Документы, представленные в работе, указывают на то, что НПО из сетей фонда Сороса NED, EED действуют скоординированно, выполняя определенные действия и участвуя в социально-политических кампаниях, выгодных донорам.

На основе собранных документов, автор составил ТОП-10 коллективных действий, в которых участвовали эти НПО. Среди них: операция 7 апреля 2009 г., попытка разрушить оппозицию посредством осуждения коммунизма, изменение Конституции, парламентская комиссия «7 апреля», борьба с преподаванием религии в школах и против православной церкви, кампания за принятие закона о предупреждении и борьбе с дискриминацией, реформа юстиции, поддержка евромайдана в Украине, закон о борьбе с российской пропагандой, запретивший российские телепередачи, компания по продвижению Стамбульской конвенции.