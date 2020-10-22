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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Чай и кофе враги диабета

Чай и кофе враги диабета
22 октября
14:56 2020
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Исследователи из Университета Кюсю провели исследование и выяснили, что зеленый чай и кофе способны существенно сокращать риск смерти у больных с диабетом второго типа.

Были проанализированы истории болезни около пяти тысяч пациентов и выяснили, что, если ежедневно выпивать две чашки кофе и четыре чашки зеленого чая, риск преждевременной смерти снижается на 63%. Ученые объясняют это действием содержащихся в напитках антиоксидантов, теанина, фенолов и кофеина.

Тем не менее, по мнению специалистов из других стран, это открытие может иметь значение только для Японии и ее соседей. Дело в том, что японцы привыкли пить чай не так, как европейцы, чашки там совсем маленькие. И четыре японских чашки примерно и составляют одну европейскую. То есть диабетикам не стоит выпивать больше одной такой полноценной чашки некрепкого зеленого чая в день, причем без сахара и сливок. То же касается и кофе, причем употреблять его лучше в первой половине дня, в крайнем случае не позже шестнадцати часов, передает телеканал «МИР 24».      

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