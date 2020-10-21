Каждый ребенок 90-хх с легкостью может ответить на вопрос каким из могучих рейнджеров он хотел стать. Настало время вспомнить детство, преданных фанатов ждет перезапуск шоу, передает Empire.

Франшиза «Могучие Рейнджеры» прошла непростой путь от детского шоу 1993-1996 годов с супер-знаменитой музыкальной темой «Go Go Power Gangers» к сомнительной адаптации на большом экране 2017 года. Владельцы франшизы, компания-производитель игрушек Hasbro, решили дать истории еще один шанс. Перезапуском вселенной на этот раз займется Джонатан Энтвистл, создатель сериалов «Конец ***го мира» и «Мне это не нравится», что явно намекает на смену возрастного рейтинга будущих сериала и фильмов. Hasbro надеется подарить Могучим Рейнджерам второе дыхание. Зрители увидят не одно новое приключение подростков-супергероев в разноцветных костюмах, если Энтвистл справится с поставленной задачей и оживит франшизу.

Могучие Рейнджеры выросли с одним поколением, подарив сражения с гигантскими монстрами одним детям, и теперь готовы подстроится под новое время и удивить чем-нибудь современное поколение.