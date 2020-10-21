Заявленный ранее в роли режиссера Стивен Долдри больше не работает над киноадаптацией мюзикла «Злая», сообщает Empire.

Студия Universal потратила более 10 лет на работу по переносу одного из самых популярных бродвейских мюзиклов «Злая» на большой экран. Вокруг киноадаптации ходили самые разные слухи и в 2012 году на место режиссера наконец-то усадили Стивена Долдри. Это он создал «Часы», «Чтеца» и «Жутко громко, запредельно близко». Долдри потратил восемь лет на легендарную постановку, но в конечном итоге его сняли с должности. Расставание вышло довольно скандальным из-за недомолвок между режиссером и студией. Universal давили на Долдри, ужав сроки, в которые фильм должен быть снят, что и стало причиной конфликта. Студия все еще надеется приступить к съемкам «Злой» в 2021 году. Задача не из простых, учитывая, что у них осталось два месяца на поиски нового режиссера, готового взять на себя такую ответственность.

Оригинальный мюзикл был поставлен по роману 1995 года Грегори Магуайера «Ведьма: жизнь и времена Западной колдуньи из страны Оз» и продолжает считаться эталоном бродвейских шоу. Среди режиссеров, ранее заинтересованных в работе над проектом адаптации: Джей Джей Абрамс, Роб Маршалл и Райан Мёрфи.