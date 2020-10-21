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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Джордж Лукас наконец-то снимает НЕ «Звездные войны»

21 октября
20:11 2020
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Удивительный мир, созданный отцом «Звездных Войн» Джорджем Лукасом, «Уиллоу» получит официальное продолжение в виде сериала, передает Variety.

Оригинальный полный метр был выпущен в далеком 1988 году и оказался кассовым провалом. «Уиллоу» снял режиссер Рон Ховард, известный по фильмам «Аполлон-13», «Игры разума», адаптации «Код да Винчи». Ховард вдохновился сюжетом Лукаса и перенес его на экран. Прошло больше 30 лет, и вот, стриминговый сервис Disney+ объявляет об официальном продолжении истории. Ховард вернется к работе над проектом в качестве продюсера, а исполнитель главной роли оригинального фильма Уорик Дэвис вновь сыграет благородного Уиллоу Афгуда. Продолжение «Уиллоу» перенесет зрителей на годы после событий первой ленты.

Это станет первым фильмом от компании Lucasfilm с 2015 года, который не относится к «Звездным Войнам». Disney+ дали зеленый свет производству, и съемки начнутся уже в следующем году.

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