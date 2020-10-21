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Газета "Кишиневские новости"

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Греция отгораживается от Турции «нерушимой стеной, обороной стальной»

21 октября
17:16 2020
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Из-за обострения отношений с Турцией министр обороны Греции Никос Панайотопулос объявил о том, что молодые люди будут призываться в армию не как ранее с 19 лет, а с 18, а срок службы увеличивается с 9 до 12 месяцев.

Власти намерены увеличить количество профессиональных военных за счет привлечения дополнительных учеников в военные школы. Панайотопулос держал речь перед офицерами в провинции Эврос, которая граничит с Турцией. В этом регионе греческие власти приступили к сооружению «мощного заграждения для укрепления внешней границы Евросоюза». Предполагается, что оно сможет остановить желающих пробраться нелегально на территорию ЕС. Турция периодически грозит Евросоюзу открыть свои западные границы для беженцев из Афганистана, Сирии и Ирака.

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