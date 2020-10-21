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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: Мы сможем предложить людям достойную и комфортную жизнь

21 октября
16:56 2020
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Игорь Додон встретился с жителями трех сел в Кантемирском районе: Вишневка, Антонешть, Стояновка. В ходе бесед с гражданами обсуждались вопросы, связанные с водоснабжением и канализацией, газификацией, уличным освещением, строительством школ и детских садов, привлечением молодых специалистов в сёла, поддержкой сельского хозяйства.

«Люди полны надежд и хотят реальных дел и конкретных результатов. Совместными усилиями, активно продвигая инициативы по развитию городов и сёл, реализуя новые проекты, мы сможем предложить людям достойную и комфортную жизнь», – заявил кандидат на пост президента Игорь Додон.

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