Игорь Додон встретился с жителями трех сел в Кантемирском районе: Вишневка, Антонешть, Стояновка. В ходе бесед с гражданами обсуждались вопросы, связанные с водоснабжением и канализацией, газификацией, уличным освещением, строительством школ и детских садов, привлечением молодых специалистов в сёла, поддержкой сельского хозяйства.

«Люди полны надежд и хотят реальных дел и конкретных результатов. Совместными усилиями, активно продвигая инициативы по развитию городов и сёл, реализуя новые проекты, мы сможем предложить людям достойную и комфортную жизнь», – заявил кандидат на пост президента Игорь Додон.