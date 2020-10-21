На звездном небосклоне с 21 октября начнутся позитивные перемены, которые неизбежно скажутся на представителях всех зодиакальных созвездий. Но все же счастливчиками этого периода станут рожденные под созвездиями Рака, Водолея и Тельца. Именно для них с 21 по 31 октября наступит время большой Удачи.

Астрологи рекомендуют в этот период уделить больше внимания финансовым вопросам. Вселенная посылает благоприятные импульсы и хорошую для дел энергию, это придаст сил и поможет добиться заветных целей.

РАК

Мир бесконечных возможностей откроется для представителей созвездия РАКА. Удача атакует Раков по всем фронтам. Но от них потребуется самая малость – перестать жить прошлым, которое тормозит Раков, не дает им идти вперед. Перестаньте себя жалеть. Пришло время перелистнуть страницу не самого приятного прошлого и смело посмотреть вперед. У Раков все получится! Все хорошее – впереди!

ВОДОЛЕЙ

Жизнь представителей этого знака зодиака наполнится новым смыслом. Только Любовь способна вывести их на путь Удачи. Свободным Водолеям будет легко подобрать ключик к любимому сердцу, семейным же Вселенная поможет вывести отношения на новый уровень. Как только измените к лучшему личную жизнь, Вселенная уберет все препятствия к счастью и богатству! Это время исполнения ваших желаний!