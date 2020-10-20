В завершение рабочей поездки в Глодянский район Игорь Додон отправился в сёла Дану и Балатина.

И в этих населенных пунктах проблемы, затронутые гражданами, касались необходимости ремонта дорог, наладки водоснабжения, обеспечения занятости, повышения пенсий и социальных пособий, улучшения работы транспорта в сельской местности.

«У людей есть надежды, они хотят прекрасного будущего на родной земле, они полагаются на нашу поддержку и решение стоящих перед ними проблем.

Спасибо местным жителям за гостеприимство, поддержку и веру в наши силы», – поделился своими впечатлениями от встреч президент.