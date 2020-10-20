Среда, 21 октября 2020, 06:06

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Игорь Додон: Спасибо жителям сел за поддержку и веру в наши силы

Игорь Додон: Спасибо жителям сел за поддержку и веру в наши силы
20 октября
22:36 2020
Версия для печати

В завершение рабочей поездки в Глодянский район Игорь Додон отправился в сёла Дану и Балатина.

И в этих населенных пунктах проблемы, затронутые гражданами, касались необходимости ремонта дорог, наладки водоснабжения, обеспечения занятости, повышения пенсий и социальных пособий, улучшения работы транспорта в сельской местности.

«У людей есть надежды, они хотят прекрасного будущего на родной земле, они полагаются на нашу поддержку и решение стоящих перед ними проблем.

Спасибо местным жителям за гостеприимство, поддержку и веру в наши силы», – поделился своими впечатлениями от встреч президент.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,99+0,33%
EUR20,11+0,39%
GBP22,03+0,40%
UAH0,60+0,50%
RON4,13+0,40%
RUB0,22+0,38%

Курсы валют в MDL на 21.10.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд