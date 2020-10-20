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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 20 октября 1617 смертельных случаев

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 20 октября 1617 смертельных случаев
20 октября
18:26 2020
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В течение прошедшего дня, 20 октября, зарегистрированы еще 16 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 70-летняя женщина из Кишинева, 70-летний мужчина из Кишинева, 64-летняя женщина из Комратского района, 61-летний мужчина из Кишинева, 62-летний мужчина из Кишинева, 86-летний мужчина из Яловенского района, 86-летний мужчина из Кишинева, 82-летняя женщина из Кишинева, 78-летний мужчина из Флорештского района, 70-летняя женщина из Флорештского района, 66-летняя женщина из Кишинева, 67-летняя женщина из Вулканештского района, 76-летняя женщина из Новоаненского района, 89-летняя женщина из Приднестровья, 59-летний мужчина из Приднестровья, 74-летняя женщина из Приднестровья. На вечер 20 октября 49083 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 1617 человек умерли от инфекции.

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