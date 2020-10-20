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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Продолжение комедии «Борат» выйдет накануне президентских выборов в США

20 октября
17:36 2020
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Осталось всего несколько дней до премьеры продолжения легендарной комедии «Борат», в которой казахский журналист постигает тонкости американской культуры, передает Variety.

Накануне президентских выборов в США стриминговая платформа Amazon Prime решила взорвать интернет продолжением фильма 2006 года «Борат». На этот раз британский комик Саша Барон Коэн в роли казахского журналиста возвращается в Штаты со своей дочерью-подростком, роль которой исполнит болгарская актриса Мария Бакалова. В своем недавнем интервью газете New York Times Коэн объяснил, почему же Борат вернулся с новой историей спустя почти 15 лет. «В 2005 году нам нужен был такой персонаж, как Борат – шовинист, расист и антисемит, чтобы обличить постыдные предрассудки общества. Сегодня эти предрассудки стали слишком явными. Расисты гордятся тем, что они расисты», – заявил комик. Коэн также намекнул на значимость проблемы, назвав президента США Дональда Трампа «явным расистом, явным фашистом».

В новом фильме зрителей, очевидно, ждет множество острополитических шуток. Премьера продолжения состоится 23-го октября.

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