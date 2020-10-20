Ион Кику обсудил с мэром Ниспорен строительство спортивного комплекса.

По своим размером он будет вторым в стране и сможет принимать международные соревнования. Для строительных работ выделены 48 млн леев, из которых половина уже освоена.

Мэр Ниспорен уточнил, что для завершения работ необходимо 25 млн леев. Национальная конфедерация футбола также намерена предоставить поддержку в виде спортивного оборудования.

Глава кабмина подчеркнул важность объекта для молодежи и общества, заявив, что его нужно сдать в эксплуатацию как можно скорее и распорядился заложить в бюджет на 2021 год необходимые средства для окончания работ.