Очередное пополнение в касте сериала от Netflix «Корона» на 5 и 6 сезоны! Доминик Уэст сыграет принца Чарльза, сообщает Variety.

Достоверные источники заявляют, что контракт еще не подписан, но британский актер Доминик Уэст находится на последней стадии обсуждения своей будущей роли. Заявлено, что история королевской семьи завершится на 6-ом сезоне. Уэст исполнит роль принца Чарльза Уэльского, старшего сына королевы Великобритании, в двух заключительных сезонах «Короны». 5 и 6 сезоны отбросят зрителей назад в 90-е, 2000-е. Ранее роль принца Чарльза в сериале исполнял Джош О’Коннор.

Новость о работе над завершением сериала пришлась в канун премьеры 4-го сезона, которая состоится на стриминговой платформе Netflix 15-го ноября.