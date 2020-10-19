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Газета "Кишиневские новости"

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Какие знаки зодиака осыплет золотом октября в третьей декаде

19 октября
21:11 2020
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Вот и октябрь близится к концу. Где-то уже опадают последние осенние листочки, а где-то еще во всю деревья радуют глаз разноцветной листвой. Но уже везде горят костры рябины – самый главный и самый красивый символ октября.

В третьей декаде октября Вселенная приготовила денежный листопад представителям трёх знаков зодиака.

Решительный ОВЕН

Вселенная поможет Овнам найти решение главных проблем и осыплет их золотом октября. Но для того, чтобы желания исполнились, от них потребуются некоторые усилия. В последнее время их часто используют люди, умеющие загребать жар чужими руками. Это отвлекает Овнов от собственных дел и дел семьи. Проявите решительность и сконцентрируйтесь на себе и своих родных. Избавьтесь от прилипал, и ваша жизнь обретет финансовое благополучие.

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