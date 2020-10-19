Вице-председатель Комиссии по социальной защите, здравоохранению и семьи, депутат ПСРМ Владимир Односталко написал в социальной сети об отсутствии профессионализма Немеренко в бытность министром и полное игнорирование ею в то время нужд пожилых людей.

«Некоторые люди настолько «всезнающие» в социальных сетях, что создается впечатление, что могут полететь и на Марс на телеге, используя «чудо-двигатель», придуманный ими же. В реальности не могут управлять телегой даже на дорогах страны или, если предпочитают, в любом другом европейском государстве. Таким «экспертом» является и Алла Немеренко, которая возглавляла Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты почти полгода. Что она сделала за этот период? Остановила несколько национальных программ, включая «Un doctor pentru tine», предназначенную для сельчан. Не предприняла ничего для улучшения жизни пенсионеров и других социально уязвимых категорий, зато пишет в социальных сетях, что Игорь Додон и нынешняя власть ничего не сделали», – отметил депутат.

Также он привел в пример ряд законов, проголосованных в ноябре 2019 года по инициативе Игоря Додона и поддержанных правительством Иона Кику. Среди них законы, предусматривающие полугодовую индексацию пенсий, индексацию пенсий вне зависимости от источника выплат, выделение дважды в год единовременного пособия для лиц с низкими доходами, пересмотр периода для перерасчета пенсий по возрасту, повышение размера социального пособия на 40% для лиц с ограниченными возможностями, повышение на 200 леев ежемесячных выплат для участников боевых действий в Афганистане и на территории других стран, а также для ветеранов боевых действий по защите суверенитета территориальной целостности Молдовы, увеличение пособия на холодный период года с 350 до 500 леев.

«Граждане делают выводы, кто работает для их блага и кто только пишет комментарии в фейсбуке», – заключил парламентарий.