Игорь Додон не исключает проведения конституционного референдума, если парламент не поддержит поправки в Высший закон, которые будут предложены специальной комиссией, созданной указом президента. Додон отметил в интервью ИА ТАСС о том, что конституционная реформа затронет такую сферу как укрепление полномочий президента страны, запрет политического туризма.

По его словам, сегодня у президента нет достаточно прерогатив для внедрения на практике своей предвыборной программы, несмотря на то, что глава государства избирается прямым голосованием. Додон считает, что в отсутствие поддержки парламента и правительства президент становится зрителем политических процессов.

Игорь Додон отметил, что в будущем году члены комиссии определятся с поправками в Конституцию, которые будут предложены парламенту. Если депутаты откажутся их поддерживать, тогда он намерен предложить провести конституционный референдум.

«Эти полномочия не для Додона, а для следующего избранного президента», – уточнил Игорь Додон.

Конституционная реформа затронет такие сферы как национальная безопасность, внешняя политика, полномочия и статус Конституционного суда, Высшего совета магистратуры.