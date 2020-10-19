Исследователи из Имперского колледжа Лондона заинтересовались тем, какие сопутствующие заболевания чаще приводят к смерти от коронавируса. Оказалось, что среди пациентов, попавших в реанимацию, которые страдают хронической и острой почечной недостаточностью, риск смерти от коронавируса выше, чем у тех, кому такой такого диагноз не поставлен.

Были проанализированы истории болезни более трехсот семидесяти пациентов реанимационных отделений. Почти три четверти из них – мужчины, средний возраст всех – 60 лет. Свыше половины пациентов страдали острой или хронической почечной недостаточностью, у некоторых болезнь проявила себя уже в реанимации и им даже потребовался диализ. У остальных такой патологии не отмечалось. Оказалось, что среди тех, у кого не было проблем с почками, скончалась пятая часть, а среди остальных – половина.

Исследователи предположили, что коронавирус провоцирует хроническое поражение почек: отдельным пациентам пришлось продолжать процедуры диализа и после выписки из больницы. Установив связь между высокой смертностью от коронавируса и патологиями почек, ученые пока не смогли объяснить ее. Но то, что такие больные, независимо от тяжести течения коронавируса, требуют большего внимания от врачей, несомненно, пишет «Medical Xpress».