Исследователи из Института исследования мозга Цюрихского университета и Института нейробиологии Цюриха в эксперименте на лабораторных животных выяснили, что травмы, полученные в детстве, отражаются на составе крови и сохраняются на всю жизнь. Более того, такие изменения передаются следующим поколениям.

Подопытных недавно родившихся мышей разделили на две группы, одной из которых были нанесены травмы. Через время, потребовавшееся на то, чтобы животные повзрослели, были взяты анализы, которые показали, что кровь выросших травмированных мышей очень отличается от крови нетравмированных. Когда у животных появилось потомство, оказалось, что эти различия сохранились и у него. Более того, при переливании нетравмированным самцам сыворотки от травмированных животных, у потомков первых тоже проявились признаки травмы.

Затем ученые обследовали детей, оставшихся без попечения одного или обоих родителей, из приюта в Пакистане. Анализы их крови и слюны очень отличались от анализов детей из нормальных полных семей, что совпадало с результатами, полученными в опытах на мышах. Поэтому исследователи предположили, что и потомки детей, получивших в раннем возрасте психическую или физическую травму, будут ощущать на себе их последствия, пишет eurekalert.org.