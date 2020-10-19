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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 19 октября 1601 смертельный случай

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 19 октября 1601 смертельный случай
19 октября
20:26 2020
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В течение прошедшего дня, 19 октября, зарегистрированы еще 17смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 72-летний мужчина из Окницкого района, 77-летний мужчина из Страшенского района, 62-летняя женщина из Кишинева, 67-летний мужчина из Кишинева, 61-летний мужчина из Кишинева, 66-летний мужчина из муниципия Бельцы, 57-летний мужчина из Кишинева, 59-летняя женщина из Оргеевского района, 73-летний мужчина из муниципия Бельцы, 71-летняя женщина из муниципия Бельцы, 70-летний мужчина из района Хынчешть, 72-летний мужчина из Окницкого района, 56-летняя женщина из Каушанского района, 57-летний мужчина из района Чимишлия, 50-летний мужчина из Кишинева, 67-летняя женщина из Кишинева, 59-летний врач из Единец. На вечер 19 октября 48493 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 1601человек умер от инфекции.

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