Понедельник, 19 октября 2020, 20:14

Газета "Кишиневские новости"

Наука

Назад на главную Подписаться на RSS

Российские ученые нашли способ повысить прочность асфальта

Российские ученые нашли способ повысить прочность асфальта
19 октября
19:46 2020
Версия для печати

Специалисты Пермского технического университета и Пермского аграрно-технологического университета разработали технологию повышения прочности асфальтобетона. В смесь для его производства добавили буровой шлам – отходы, образующиеся в результате нефтедобычи.

Запасы этого сырья практически неограниченны: на нефтепромыслах каждый год получают миллионы тонн таких отходов. Поскольку они содержат остатки бурового раствора, в составе которого тяжелые металлы, химические вещества и хлориды, а также нефтепродукты, окружающей среде наносится серьезный вред. Теперь этим отходам найдено полезное применение, аналогов которому нет. Ученые доказали, что такая добавка способна повысить прочность асфальтобетона, причем достаточно ввести в состав смеси всего восемь процентов измельченного бурового шлама.

Проведенные испытания подтвердили полное соответствие нового материала для укладки дорожного полотна всем существующим стандартам, сообщает scientificrussia.ru.   

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,92–0,25%
EUR19,94+0,35%
GBP21,99+0,29%
UAH0,60–0,28%
RON4,09+0,38%
RUB0,22+0,18%

Курсы валют в MDL на 19.10.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд