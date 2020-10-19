Специалисты Пермского технического университета и Пермского аграрно-технологического университета разработали технологию повышения прочности асфальтобетона. В смесь для его производства добавили буровой шлам – отходы, образующиеся в результате нефтедобычи.

Запасы этого сырья практически неограниченны: на нефтепромыслах каждый год получают миллионы тонн таких отходов. Поскольку они содержат остатки бурового раствора, в составе которого тяжелые металлы, химические вещества и хлориды, а также нефтепродукты, окружающей среде наносится серьезный вред. Теперь этим отходам найдено полезное применение, аналогов которому нет. Ученые доказали, что такая добавка способна повысить прочность асфальтобетона, причем достаточно ввести в состав смеси всего восемь процентов измельченного бурового шлама.

Проведенные испытания подтвердили полное соответствие нового материала для укладки дорожного полотна всем существующим стандартам, сообщает scientificrussia.ru.