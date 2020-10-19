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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Винтерберг получил главный приз Лондонского кинофестиваля за фильм с Ганнибалом

19 октября
17:46 2020
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Томас Винтерберг получил главный приз Лондонского кинофестиваля за свою ленту «Еще по одной», сообщает Variety.

Нашумевший фильмом по событиям затонувшей в 2000 году российской подлодки «Курск», режиссер Томас Винтерберг получил главный приз BFI, Лондонского кинофестиваля, в категории «Лучший художественный фильм». В своем новом фильме с Мадсом Миккельсеном в главной роли, Винтерберг рассказывает почти анекдотическую историю о крушении жизни обычного человека. «Еще по одной» – уже вторая лента, в которой Винтерберг работает с исполнителем роли Ганнибала Миккельсоном.

В связи с пандемией коронавируса, 64-й Лондонский кинофестиваль прошел в необычном формате. Победу участникам присуждали зрители, а не жюри, как обычно, премьеры состоялись в онлайн-формате. Вручение наград также прошло виртуально.

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