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Газета "Кишиневские новости"

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Молдова может получить вакцину против COVID-19 уже до конца 2020 года

19 октября
17:46 2020
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Власти Кишинева ведут переговоры с Российской Федерацией на этот счет. Об этом Игорь Додон заявил в интервью первому заместителю генерального директора информационного агентства «ТАСС».

«Что касается пандемии, в Молдове ситуация находится под контролем, хотя она и непростая. Количество заболевших большое, как и во всем мире. Но медицинская система справляется, мы подготовились к этой ситуации. Мы решили не останавливать экономическую деятельность, потому что весной этого года Молдова потеряла 14% от ВВП. Понимаем, что без вакцины ни одна страна не справится с ситуацией и по этой причине мы начали дискуссии с российскими властями и уже обратились по поводу вакцины. Надеемся, что до конца года мы ее получим, чтобы можно было вакцинировать как минимум тех, кто находится на передовой», – заявил Игорь Додон.

Ранее, глава государства сообщил, что выступает за добровольную вакцинацию.

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