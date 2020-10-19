По состоянию на воскресенье, 18-е октября, кассовые сборы Китая за прошедший год немного не дотянули до $ 2 млрд, но этого вполне хватило чтобы занять лидирующую строчку по кассовым сборам во всем мире.

Китайский кинорынок всегда интересовал мировых прокатчиков, как минимум из-за численности населения страны. Однако попасть на большие экраны в КНР задача непростая, приоритет отдается отечественному производителю, да и цензура слишком строгая. С наступлением пандемии киноделам везде стало непросто, и показатели по кассовым сборам в Китае за текущий год составили 75,5% от суммы, полученной за прошлый год, но это не помешало Китаю с легкостью отвоевать первое место по кассовым сборам за 2020 год у всего остального мира.

В 2020 году кинотеатры в КНР заработали $ 1,99 млрд, для сравнения Северная Америка заработала $ 1,94 млрд.