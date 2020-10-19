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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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В Будапеште элитный ресторан предлагает пообедать на колесе обозрения

В Будапеште элитный ресторан предлагает пообедать на колесе обозрения
19 октября
17:31 2020
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Коронакризис больно ударил по ресторанному бизнесу. Один из элитных ресторанов венгерской столицы столкнулся с тем, что его оборот упал в десять раз. И для улучшения финансового положения владельцы ищут нестандартные решения. Так, ресторан «Costes» – обладатель звезды Мишлен – пригласил клиентов пообедать на колесе обозрения Budapest Eye. Это одна из главных достопримечательностей в центре Будапешта. При этом тут существуют оптимальные условия для соблюдения социальной дистанции, потому что все кабинки отделены друг от друга.

Удовольствие недешевое: обед из четырех блюд оценивался почти в 155 долларов. Но за считанные дни все билеты были расхватаны. Люди устали от ограничительных мер и с удовольствием вышли в люди, тем более что ресторан славится хорошей кухней, передает «Reuters».

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