Коронакризис больно ударил по ресторанному бизнесу. Один из элитных ресторанов венгерской столицы столкнулся с тем, что его оборот упал в десять раз. И для улучшения финансового положения владельцы ищут нестандартные решения. Так, ресторан «Costes» – обладатель звезды Мишлен – пригласил клиентов пообедать на колесе обозрения Budapest Eye. Это одна из главных достопримечательностей в центре Будапешта. При этом тут существуют оптимальные условия для соблюдения социальной дистанции, потому что все кабинки отделены друг от друга.

Удовольствие недешевое: обед из четырех блюд оценивался почти в 155 долларов. Но за считанные дни все билеты были расхватаны. Люди устали от ограничительных мер и с удовольствием вышли в люди, тем более что ресторан славится хорошей кухней, передает «Reuters».