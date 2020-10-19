Во всем мире защитники природы активно выступают против содержания в неволе и эксплуатации диких животных. Из-за этого поток посетителей в развлекательных заведениях, где публике демонстрируют выступления животных, существенно сократился. Многие страны ввели запрет на показ животных в цирках и дельфинариях.

И вот американская инженерная компания «Edge Innovations» сконструировала робота-дельфина, которого по внешнему виду невозможно отличить от настоящего. Разработчики надеются, что постепенно удастся заменить искусственными дельфинами все три тысячи этих животных, содержащихся сегодня в неволе и вынужденных развлекать публику. И тогда, возможно, защитники природы вернутся на зрительские места, чтобы со спокойной душой наблюдать за представлениями, сообщает Hromadske.ua.

Стоит один такой робот-дельфин дорого – три-пять миллионов долларов. Но живая природа дороже.