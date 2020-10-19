Четырехзвездочная гостиница в центре столицы Чехии перепрофилировалась для приема людей, зараженных коронавирусом. Таким образом владельцы хотят залатать финансовую дыру, образовавшуюся из-за прекращения потока туристов в связи с пандемией.

Поселиться в отеле смогут только люди, выяснившие, что они заражены, во время поездки, или жители города, подхватившие инфекцию и желающие обезопасить своих близких. Главный документ для получения номера – положительный результат теста на коронавирус.

Контактов с персоналом у постояльцев нет. С администратором общаются в режиме онлайн, ключи от комнат вставлены в замочные скважины, еду с кухни заказывают дистанционно, как и продукты и лекарства, которые привезет служба доставки. Покидать номера клиентам запрещено, исключение составляют необходимость побывать у врача или забрать заказ, доставленный курьером, пишет газета «Lidové noviny».