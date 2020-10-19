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Газета "Кишиневские новости"

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Почему жители города Бельцы оказались на грани отчаяния

Почему жители города Бельцы оказались на грани отчаяния
19 октября
17:21 2020
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На некоторых улицах проезд практически невозможен, а власти не торопятся их ремонтировать. В социальной сети набирает вирусную популярность видео, на котором видно как жители одной из улиц собирают деньги на восстановление дороги. Автор материала рассказал, что некоторые ямы достигают 40 см, а кареты скорой помощи не могут добраться до домов пациентов

«Мы попытались засыпать их щебнем, но необходим капитальный ремонт», – сказал мужчина.

Напомним, что мэр Бельц Ренато Усатый вовлечен в избирательную гонку за пост президента РМ и обещает, что вся страна будет такой же, как Бельцы, в случае его победы.

Видео: https://www.facebook.com/balti.events/videos/2888681741231345/

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