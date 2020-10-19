Как заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, сегодня можно с уверенностью называть только одно по-настоящему эффективное средство для лечения коронавирусной инфекции – это дексаметазон. До этого с начала пандемии были исследованы уже пять препаратов, от которых ожидали хороших результатов, но эти ожидания не оправдались. Поэтому ВОЗ прекратила их изучение. Речь о гидроксихлорохине, лопинавире, ритонавире, а также ремдисивире и интерфероне.

Примечательно, что дексаметазон используется в медицине уже свыше полувека. Он известен своими противовоспалительными и иммунодепрессивными свойствами, но на противовирусное действие внимания никогда не обращали.

При этом в ВОЗ подчеркнули, что дексаметазон следует назначать пациентам, переносящим болезнь тяжело. Именно в этом случае препарат наиболее полно демонстрирует свою высокую противовирусную эффективность, передает РБК.