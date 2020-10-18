В продолжение воскресной рабочей поездки на юг страны Игорь Додон посетил Бессарабский район. Первая встреча была в селе Башкалия.

Как и в других населенных пунктах Молдовы, жителей волнуют проблемы, связанные с созданием рабочих мест, уровнем пенсий, восстановлением дорог, медициной, системой образования.

Игроь Додон ответил на множество острых вопросов и изложил свою позицию по важнейшим проблемам, а также рассказал людям о предстоящих планах на будущее.

«Я поддержу любой проект, призванный способствовать процветанию и благополучию Республики Молдова. Все мы хотим чистых и ухоженных сёл и городов. Давайте вместе способствовать этому!» – отметил Игорь Додон, лично участвовавший в акции по озеленению родной земли в селе Башкалия.