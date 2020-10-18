Независимый кандидат в президенты РМ Игорь Додон встретился с жителями Гагаузской автономии.

Поначалу глава государства побеседовал с жителями села Томай. А затем он поехал в село Чок-Майдан, где состоялся откровенный разговор с местными жителями. И в этот раз было много вопросов о пенсиях, зарплатах, инфраструктурных проектах, привлечении инвестиций. Спрашивали жители о самом наболевшем, в том числе о ситуации в аграрном секторе, о восстановлении дорог, о положении в экономке.

«Буду продолжать оказывать всю необходимую поддержку автономии в решении существующих проблем», – пообещал Игорь Додон жителям Гагаузии.