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Газета "Кишиневские новости"

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Додон: Буду оказывать всю необходимую помощь жителям Гагаузии

Додон: Буду оказывать всю необходимую помощь жителям Гагаузии
18 октября
21:46 2020
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Независимый кандидат в президенты РМ Игорь Додон встретился с жителями Гагаузской автономии.

Поначалу глава государства побеседовал с жителями села Томай. А затем он поехал в село Чок-Майдан, где состоялся откровенный разговор с местными жителями. И в этот раз было много вопросов о пенсиях, зарплатах, инфраструктурных проектах, привлечении инвестиций. Спрашивали жители о самом наболевшем, в том числе о ситуации в аграрном секторе, о восстановлении дорог, о положении в экономке.

«Буду продолжать оказывать всю необходимую поддержку автономии в решении существующих проблем», – пообещал  Игорь Додон жителям Гагаузии.

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