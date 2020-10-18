В разных концах нашего города полным ходом идут работы по реабилитации улиц, тротуаров, коммунальных сетей. Преображается центр столицы. Невероятно красивые и продуманные до мелочей новые тротуары на улицах Пушкина и Бунелеску Бодони радуют глаз. Колоссальные работы уже проведены на печально известной улице Албишора. При этом делается все это без помпы и политической трескотни. Новый примар Ион Чебан, как и обещал, отбросил свои политические пристрастия и целиком сосредоточился на хозяйственных проблемах.

Вот и в минувшую пятницу Чебан говорил о подписании договора на выполнение работ по капитальному ремонту улицы Ион Крянгэ (участок между улицей Алба-Юлия и бульваром Штефан чел Маре), а также восстановлению водопроводных и канализационных сетей.

Ремонт улицы И. Крянгэ стартует через 2-3 недели и должен быть завершен до марта 2022 года, однако, возможно, эти работы удастся сделать раньше.

Проект включает в себя работы по благоустройству тротуаров, замене водопровода и канализационных сетей, ремонту дороги и реабилитации круговых развязок.

«Мы начинаем с первого этапа, который подразумевает замену водопровода и канализационных сетей, что обойдется почти в 20 миллионов. Второй этап – это ремонт проезжей части, который оценен примерно в 50 миллионов. Мы не можем начать капитальный ремонт улицы без замены подземных сетей, ​​которые изношены на 90%», – отметил столичный градоначальник.

Ион Чебан извинился перед жителями столицы за неудобства, которые их ожидают в связи с ремонтом улицы, но подчеркнул, что провести эти работы необходимо.