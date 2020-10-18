Актер, сценарист, режиссер и соавтор «Мандалорца» Джон Фавро объявил о запуске съемок третьего сезона сериала уже в этом году, сообщает Variety.

Ничто не может встать на пути команды Джона Фавро, рассказывающей историю благородного воина Дина Джарина, даже коронавирус. До выхода второго сезона «Мандолорца» на стриминговой платформе Disney+ осталось две недели, а авторы идеи уже стоят грандиозные планы на будущее. Фавро планирует приступить к съемкам третьего сезона спин-оффа «Звездных Войн» еще до окончания 2020 года. Благодаря тому, что многие персонажи вселенной носят маски, скрывающие лица, все правила безопасности по профилактике заражения коронавирусом будут соблюдены.

Третий сезон означает еще больше приключений, еще больше опасностей и тайн и, конечно, еще больше Мандалорца и малыша Йода. Фавро также намекнул, что Мандолорец может получить полный метр.