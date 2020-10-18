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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Джордж Клуни снимает целых три киноадаптации

18 октября
20:41 2020
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Американский актер Джордж Клуни намерен снять экранизацию романа Джона Гришэма «Калико Джо», передает Empire.

Из череды юридических триллеров Гришэма, в прошлом адвоката, Джордж Клуни выбрал драму о неудачном броске на бейсбольном матче 1973 года, отправившем подающего надежды спортсмена в кому на целых тридцать лет. Роман был вдохновлен реальной историей, когда в 1920 году бейсболиста Рэя Чапмана ранило в голову агрессивной подачей питчера (прим. подающий в бейсболе). К сожалению, в отличие от героя романа Гришэма, Чапман скончался. «Калико Джо» пока что находится в листе ожидания на получение персональной команды сценаристов, и до начала активной работы над будущим фильмом еще далеко.

Проекты Клуни выходят один за другим, он не боится не рассчитать силы, и, как итог, уже занимается адаптацией романа «Нежный бар» писателя Дж. Р. Мерингера, а в декабре на Netflix выходит еще одна кинолента Клуни «Полуночное небо» по роману Лили Брукс-Далтон.

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