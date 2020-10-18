Исследователи из Ливерпульского университета провели эксперимент в лабораторных условиях и обнаружили фактор, увеличивающий риск смерти от коронавируса.

Подопытных мышей разделили на две группы. Одну сразу инфицировали коронавирусом, а вторую сначала гриппом, а потом уже короной. Животные из первой группы перенесли болезнь гораздо легче их собратьев из второй группы. У тех, кого заразили дважды, отмечались значительно более выраженные воспалительные процессы. Именно такая реакция вызывает тяжелое течение коронавируса у людей. К тому же у мышей из второй группы вероятность смертности оказалась в шесть раз выше, чем в первой группе, сообщает bioRxiv.

Отсюда вывод: необходимо беречься не только от коронавируса, но и от гриппа. Сочетание этих двух вирусов ничего хорошего не сулит.