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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Британские ученые определили, что повышает риск умереть от коронавируса

18 октября
20:36 2020
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Исследователи из Ливерпульского университета провели эксперимент в лабораторных условиях и обнаружили фактор, увеличивающий риск смерти от коронавируса.

Подопытных мышей разделили на две группы. Одну сразу инфицировали коронавирусом, а вторую сначала гриппом, а потом уже короной. Животные из первой группы перенесли болезнь гораздо легче их собратьев из второй группы. У тех, кого заразили дважды, отмечались значительно более выраженные воспалительные процессы. Именно такая реакция вызывает тяжелое течение коронавируса у людей. К тому же у мышей из второй группы вероятность смертности оказалась в шесть раз выше, чем в первой группе, сообщает bioRxiv.

Отсюда вывод: необходимо беречься не только от коронавируса, но и от гриппа. Сочетание этих двух вирусов ничего хорошего не сулит.    

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