Исследователи из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета выяснили, что некоторые из пациентов, у которых тест на коронавирус оказался положительным, перед этим ощущали звон или шум в ушах. А после выздоровления у тех, кто перенес болезнь тяжело, в ряде случаев эти симптомы не просто сохранялись, но даже привели в конце концов к полной глухоте. Скорее всего, это связано с тем, что вирус поражает разные сосуды, в том числе и в органах слуха.

С каждым днем специалисты узнают о коронавирусе все больше. Однако до сих пор о таком симптоме заболевания, как проблемы со слухом, упоминали мало. Он оставался практически вне поля зрения медиков. Правда, уже были описаны несколько случаев возникновения нарушений слуха, но все они фиксировались уже какое-то время (иногда даже значительное) спустя после излечения. А вот проявления этого симптома до выявления инфекции в организме замечены впервые.

Конечно, звон и шум в ушах могут сигнализировать и о других заболеваниях, и больные нуждаются в тщательном обследовании. Но в комплексе с другими хорошо изученными симптомами коронавируса проблемы со слухом могут служить дополнительным свидетельством в пользу заражения, сообщает Express.