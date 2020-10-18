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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 18 октября 1584 смертельных случая

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 18 октября 1584 смертельных случая
18 октября
20:21 2020
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В течение прошедшего дня, 18 октября, зарегистрированы еще 15 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 85-летний мужчина из Кишинева, 51-летняя женщина из Приднестровья, 56-летняя женщина из Кишинева, 54-летний мужчина из района Чимишлия, 82-летний мужчина из района Чимишлия, 70-летняя женщина из Яловенского района, 70-летняя женщина из района Чимишлия, 64-летняя женщина из Кишинева, 82-летний мужчина из Кишинева, 54-летняя женщина из Приднестровья, 73-летний мужчина из Кишинева, 89-летняя женщина из Флорештского района, 62-летняя женщина из Приднестровья, 91-летний мужчина из Приднестровья, 49-летняя женщина из Кишинева. На вечер 18 октября 47842 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 1584 человека умерли от инфекции.

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