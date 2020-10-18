Удача! Как же она переменчива! И как непостоянна! Грядущая неделя, кстати, обещает быть благоприятной для тех, кто ищет свою половинку, и не самой позитивной для тех, кто нацелен на трудовые подвиги. И несмотря на это, с 19 по 25 октября Фортуна улыбнется представителям сразу трёх зодиакальных созвездий. Везунчики обязательно получат свою часть от пирога Удачи, хотя и с некоторыми оговорками. Кто же они?

Стабильный ТЕЛЕЦ

Представителям этого знака зодиака астрологи рекомендуют добавить в свою стабильную жизнь чуточку перца – риск и импровизация на будущей неделе обязательно сыграют Тельцам на руку. Им необходимо будет в каждом поступке проявлять решительность и настойчивость. Только так Вселенная позаботится об осуществлении практически любой мечты Тельцов.

Уверенные БЛИЗНЕЦЫ

Легких воздушных Близнецов ждет сложная, но вполне удачная неделя. Они смело возьмутся за новые проекты, так как ощутят приток мощной энергии и уверенность в свои силы. Близнецы смогут решить проблемы любой сложности и защитить собственные интересы. Не позволяйте никому злоупотреблять вашей добротой. А в новых любовных отношениях возьмите тайм-аут для оценки их жизнеспособности.