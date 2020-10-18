В год выпуска тираж этого издания составлял 235 экземпляров. До наших дней дошли только шесть. И все они хранятся в частных коллекциях. Книга увидела свет через семь лет после смерти драматурга благодаря друзьям автора. Она содержит абсолютное большинство драматических произведений Шекспира, причем половина, включая пьесы «Макбет», «Буря» и «Юлий Цезарь», до издания сборника в 1616 году не публиковались.

И вот недавно на аукционе Christie’s в Нью-Йорке раритет был продан с молотка почти за десять миллионов долларов, хотя первоначально предполагалось, что цена издания не превысит шести миллионов. Примерно за такую сумму подобный сборник был продан с молотка девятнадцать лет назад. Но теперь был поставлен очередной рекорд, и книга отныне является самым дорогостоящим литературным произведением в истории. Как утверждают эксперты, столь редкие предметы попадают на рынок антиквариата не чаще, чем раз в поколение.

Счастливым владельцем библиографической редкости стал американский коллекционер и владелец магазина редких книг Стефан Левентхейл, сообщает rg.ru.