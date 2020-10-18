Этот титул присуждается уже двенадцать лет. Европейская комиссия учредила специальную премию для города, который успешно внедряет экологические виды общественного транспорта, расширяет зеленые зоны и места отдыха, последовательно модернизирует системы сбора и утилизации бытовых отходов, создает парковки для уменьшения использования личного транспорта, загрязняющего воздух. Учитывается также и то, насколько в городском хозяйстве используются альтернативные источники энергии, какие меры принимаются для уменьшения уровня шума, и насколько население и экономические агенты вовлечены в работу властей по улучшению городской среды в экологическом плане.

Помимо почетного звания премия предусматривает и денежное вознаграждение – 350 000 евро для внедрения зеленых проектов. В этом году на премию претендовали восемнадцать городов, а в финале с Греноблем соперничали Дижон, Таллин и Турин. Раньше победителями конкурса становились города Германии, Швеции, Норвегии, Дании, Франции, Финляндии, Португалии, Словении.

Присуждение титула Греноблю тем более примечательно, что этот город – крупный центр ядерных исследований. Именно здесь действуют самый высокопоточный исследовательский ядерный реактор в мире и мощный источник синхронного излучения. Тем не менее тут сумели обеспечить полную экологическую безопасность населения и местности, передает РБК.