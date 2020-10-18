В Facebook посольства США в Киеве появился пост, в котором утверждается: Украина не станет покупать российскую вакцину от COVID-19, сообщает «Страна».

Приводятся весьма любопытные подробности того, где и в какой обстановке было принято такое решение. «Вчера Временная поверенная в делах США Кристина Квин пригласила на конструктивный коллегиальный ужин министра Степанова (глава Минздрава, ред.), чтобы обсудить борьбу с COVID-19 и реформы сектора здравоохранения. Украина НЕ (так выделено в посте, ред.) будет закупать российскую вакцину от COVID-19, которая не прошла клинических испытаний на безопасность», – говорится в сообщении заокеанского посольства.

Ранее в эфире одного из телеканалов Максим Степанов заявил, что Минздрав готов приобрести вакцину у любой страны, лишь бы она была безопасна. Вот в посольстве США уже на следующий день министра и поставили на место. На произошедшее отреагировал бывший советник Виктора Януковича Андрей Портнов: «Беспрецедентное по своей наглости поручение украинским гражданам опубликовало посольство США. Если раньше они выписывали нам задания через неправительственные организации, агентурную сеть и своих представителей в органах власти, то теперь действуют напрямую, вызывая к себе украинских чиновников в посольство и публикуя указания через свой сайт».