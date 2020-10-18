Воскресенье, 18 октября 2020, 19:47

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Додон: Каждое посаженное дерево сделает Молдову зеленее и здоровее

Додон: Каждое посаженное дерево сделает Молдову зеленее и здоровее
18 октября
12:51 2020
Версия для печати

Вчера, в субботний день, Игорь Додон провел восемь встреч в Унгенском и Ниспоренском районах. А сегодняшний воскресный день глава государства начал с общенациональной кампании по озеленению родного края.

«Рано утром вместе с мэром Кишинева Ионом Чебаном принял участие в запуске кампании по посадке деревьев на территории столицы.  Приветствую эту хорошую инициативу. Каждое посаженное сегодня дерево сделает нашу страну более зеленой и здоровой. Призываю жителей Кишинева активно участвовать в кампании по озеленению, чтобы город был более зеленым и чистым. 

А мы едем дальше. Сегодня плотный график. Нас ждут Гагаузская автономия и Бессарабский район!» – написал Игорь Додон в соцсетях.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,910,00%
EUR19,820,00%
GBP21,850,00%
UAH0,600,00%
RON4,060,00%
RUB0,220,00%

Курсы валют в MDL на 18.10.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд