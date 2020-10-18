Вчера, в субботний день, Игорь Додон провел восемь встреч в Унгенском и Ниспоренском районах. А сегодняшний воскресный день глава государства начал с общенациональной кампании по озеленению родного края.

«Рано утром вместе с мэром Кишинева Ионом Чебаном принял участие в запуске кампании по посадке деревьев на территории столицы. Приветствую эту хорошую инициативу. Каждое посаженное сегодня дерево сделает нашу страну более зеленой и здоровой. Призываю жителей Кишинева активно участвовать в кампании по озеленению, чтобы город был более зеленым и чистым.

А мы едем дальше. Сегодня плотный график. Нас ждут Гагаузская автономия и Бессарабский район!» – написал Игорь Додон в соцсетях.