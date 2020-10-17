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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 17 октября 1569 смертельных случаев

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 17 октября 1569 смертельных случаев
17 октября
19:51 2020
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Это 60-летний мужчина из Кишинева, 67-летняя женщина из Кишинева, 76-летняя женщина из Комрата, 70-летняя женщина из Кишинева, 64-летняя женщина из Кишинева, 84-летний мужчина из Каларашского района, 47-летний мужчина из муниципия Бельцы, 68-летняя женщина из муниципия Бельцы, 82-летняя женщина из Кишинева, 66-летний мужчина из Глодянского района, 41-летняя женщина из Кишинева, 70-летний мужчина из Кишинева, 80-летний мужчина из района Дрокия, 67-летняя женщина из Единецкого района, 80-летний мужчина из Окницкого района, 60-летний мужчина из Дондюшанского района, 59-летняя женщина из района Чимишлия, 67-летний мужчина из Кишинева, 52-летняя женщина из Окницкого района, 57-летняя медик из Хынчешть. На вечер 17 октября 47239 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 1569 человек умерли от инфекции.

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