Член Палаты депутатов Румынии от Национал-либеральной партии Матей Добровие заявил, что во втором туре президентских выборов проевропейские и унионистские силы должны объединиться против Игоря Додона, сообщает ИНФОТАГ.

Депутат выразил надежду на то, что не повторится картина, наблюдавшаяся на выборах мэра Кишинева, когда кандидаты правого толка были каждый за себя. «Молдове и ее гражданам предстоит сделать решающий выбор – продолжить сближение с Евросоюзом и Румынией или окончательно отказаться от европейского пути и навсегда войти в сферу влияния России. У нынешней оппозиции есть все аргументы, чтобы убедить граждан в необходимости перемен», – высокопарно заявляет Добровие.

Показательно, что уже двадцать лет политики в Бухаресте перед любыми выборами, которые проводятся в Республике Молдова, говорят нечто подобное. Ну хоть для разнообразия, могли бы уже и что-то пооригинальнее придумать.