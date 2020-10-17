«Это будет местом туристического паломничества, местом, где люди смогут обрести духовное спокойствие. Будет здесь и водопад, вода из которого станет стекать в ближайшие дворы. Также будет большой фонтан, уникальный с точки зрения дизайна», – поведал глава Наманганской области Шавкатжон Абдураззаков. Главный молитвенный зал мечети рассчитан на четыре с половиной тысячи человек, а ее общая вместимость – пятнадцать тысяч посетителей.