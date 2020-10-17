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Газета "Кишиневские новости"

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Мечеть на 15 тыс. человек строится в Наманганской области Узбекистана

17 октября
18:16 2020
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«Это будет местом туристического паломничества, местом, где люди смогут обрести духовное спокойствие. Будет здесь и водопад, вода из которого станет стекать в ближайшие дворы. Также будет большой фонтан, уникальный с точки зрения дизайна», – поведал глава Наманганской области Шавкатжон Абдураззаков. Главный молитвенный зал мечети рассчитан на четыре с половиной тысячи человек, а ее общая вместимость – пятнадцать тысяч посетителей.

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