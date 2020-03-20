«Даже не могу представить, что было бы, если бы в Кишиневе была другая власть. Боже упаси!» – заявил Игорь Додон в ходе прямой трансляции передачи «Президент отвечает». Игорь Додон дал понять, что население и бизнес намного жестче почувствовали бы эффекты кризиса, если бы в Молдова действовало предыдущее правительство.

Президент высоко оценил работу правительства в кризисной ситуации. Кабмин предложил три решения для поддержки предпринимателей: налоговые каникулы на период кризиса, реэшелонирование долгов для выплаты кредитов и инвестиции со стороны государства в реальную экономику. Это поможет снизить негативные эффекты в экономической сфере.

Президент заверил, что государство сделает все возможное, чтобы зарплаты и бюджетников, и тех, кто занят в реальной экономике, не пострадали.

В Молдове 650 тыс. работников, из которых 190 тыс. являются бюджетниками. И 250 тыс. занятых в крестьянских хозяйствах и тех, кто работает на основе патента.