Замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий на брифинге по случаю Всемирного дня продовольствия заявил, что Украина обеспечивает продуктами питания по всему миру многие миллионы человек, сообщает Укринформ.

«Мы подсчитали – и это было подтверждено источниками международных расчетов – Украина кормит 150 миллионов населения, при собственном населении чуть более 40 миллионов. Возможность увеличить эту цифру вдвое – это реально достижимо», – полагает Высоцкий. Однако для этого необходимо привлекать инвестиции, строить оросительные системы, завозить новые технологии переработки продуктов, на это нужны деньги, и немалые, а вот с этим пока проблемы.