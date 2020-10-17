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Газета "Кишиневские новости"

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Украина кормит 150 миллионов, и готова эту цифру удвоить

17 октября
18:16 2020
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Замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий на брифинге по случаю Всемирного дня продовольствия заявил, что Украина обеспечивает продуктами питания по всему миру многие миллионы человек, сообщает Укринформ.

«Мы подсчитали – и это было подтверждено источниками международных расчетов – Украина кормит 150 миллионов населения, при собственном населении чуть более 40 миллионов. Возможность увеличить эту цифру вдвое – это реально достижимо», – полагает Высоцкий. Однако для этого необходимо привлекать инвестиции, строить оросительные системы, завозить новые технологии переработки продуктов, на это нужны деньги, и немалые, а вот с этим пока проблемы.

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