Чтобы решить простейший вопрос: участвовать или нет в выборах президента, члены парламентской фракции Pro Moldova отправились совещаться в Стамбул, рассказал лидер формирования Андриан Канду в эфире канала Jurnal TV.

По его словам, в Турции он с однопартийцами пробыл с 29 по 31 августа. Каждый свои счета оплачивал самостоятельно. «Мы хотели принять решение о том, участвовать ли в избирательной кампании, не попав при этом в поле зрения шпионов Додона… Летели регулярным рейсом, находились в Стамбуле. Мы все остановились в отеле, а в конференц-зале у нас прошла встреча. Обсуждались плюсы и минусы участия в кампании и риски. Вечером мы пошли ужинать, следующий день снова провели вместе, после чего вылетели в Кишинев», – рассказывал Канду о стамбульском совещании Pro Moldova. Хотя партийный междусобойчик можно было провести и в селе Добружа Теленештского района, Старые Куонешты Единицкого или Одайя Шолданештского. В каждом из них осталось всего с десяток селян, чужие там не ходят. Пустых домов предостаточно, выбирай для встречи любой. Да и «шпионов Додона» в таких условиях можно было бы увидеть за километр. Впрочем, нечто подобное Ленин и РСДРП проводили в Цюрихе и Лондоне, может, на вождя мирового пролетариата и ориентировались Канду сотоварищи.