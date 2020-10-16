Два патриарха молдавской политики: глава Партии коммунистов Владимир Воронин и почетный председатель Демпартии Дмитрий Дьяков в очередной раз переругались.

Почтенному демократу не понравилось то, что журналисты вдруг вспомнили о пожилом коммунисте.

«Наша проевропейская пресса полюбила и заново открыла для себя Владимира Воронина. Он с удовольствием откликается на этот интерес. Как будто не он был самым большим начальником в этой стране 8 лет. Теперь осуждает всех. Он не принимает ни Додона, ни Санду. Не говоря уже о других. Он призывает людей к бойкоту, революции, неповиновению и протесту. И это то, что делает бывший президент», – написал в социальных сетях Дьяков. Ответ появился на сайте компартии достаточно оперативно.

«Да, Думитру, верно! И вы, и другие предатели, и политические импотенты, подобные вам, тонете в зависти. Жаль, что даже в старости вы не понимаете, что авторитет человека не всегда зависит от занимаемой должности», – говорится в сообщении за подписью Воронина.