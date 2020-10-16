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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Посол Великобритании приехал в Тирасполь поговорить о… футболе

16 октября
18:51 2020
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Глава левобережья Днестра Вадим Красносельский пообщался со Стивеном Фишером, послом Великобритании и Северной Ирландии в Республике Молдова, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Дипломат поздравил тираспольчан с Днем города. Также стороны обсудили ход переговоров между двумя берегами Днестра и то, как власти борются с пандемией коронавируса. Фишер, помимо всего прочего, интересовался гуманитарными вопросами, а именно тем, как власти способствуют развитию профессионального и любительского футбола. Местные аналитики отмечают: Лондон традиционно противостоит Москве на всех направлениях. Приезд Фишера в Тирасполь вполне может оказаться попыткой противостоять Кремлю на этом направлении.

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