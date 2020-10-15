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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Женьшень оказался эффективен против болезни Альцгеймера

15 октября
18:26 2020
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Женьшень азиатский, известный еще под названием «женьшень настоящий» обладает множеством полезных свойств – укрепляет иммунитет, улучшает аппетит, снижает содержание сахара в крови и полезен при анемии. Недавнее совместное исследование китайских и американских ученых показало, что женьшень способен улучшать обменные процессы в головном мозге, то есть обладает нейропротекторным действием. В ходе эксперимента ста двенадцати участникам, каждому из которых было больше сорока лет, назначили курс приема препарата женьшеня протяженностью два месяца. После окончания курса у испытуемых зафиксировали улучшение абстрактного мышления, памяти, внимания и слухового восприятия, а также ускорение реакций – именно эти сферы мыслительной деятельности страдают при болезни Альцгеймера. Такие результаты эксперимента позволили ученым сделать вывод о терапевтической эффективности женьшеня в ходе лечения болезни Альцгеймера, сообщает med-heal.ru.        

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